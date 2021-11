Verstappen andis Mercedesele vastulöögi: Bottase süüdistamine on põlastusväärne

Hamilton kurtis võistluse järel, et liidrikohalt startinud Bottas jättis Verstappenile liiga palju ruumi. "Ma katsin enda rajapoole ära, veendudes, et keegi minu juurest mööda ei pääse. Arvasin, et Valtteri teeb sama, aga ta jättis Maxile ukse lahti. Max sai kurvis pidurdades hiilgavalt hakkama ja kuna ma olin raja räpasemal osal, ei olnud mul tema vastu lootustki," sõnas valitsev maailmameister.