Otepää hüppemägi kattus kuu enne kahevõistluse MK-etappi lumevaibaga

Kas MK-etapi korraldajad kaasavad mõnusama lumekihi saamiseks ka ilmatarku? „Kas me just seapõrna pealt vaatame, aga nii mina kui Tehvandi lumemöldrid jälgime teatud ilmaennustusandmeid. Ilmaennustust saab maksimaalselt uskuda kolm päeva, pikemaid ennustusi pole mõtet jälgida, sest paari päevaga võib kolmest miinuskraadist saada pluss kümme. Aga usun, et ilm on meie poolt,“ sõnas Markvardt.