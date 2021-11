VAATA JA KUULA | "Mehed ei nuta": korvpallianalüüs Tartu ja Kalev/Cramo kohta. Kas kultuuriministriks sai spordivõhik?

- Värsked korvpallianalüüsid:

- Tartu Ülikooli korvpallimeeskond vallandas peatreener Toomas Kandimaa ja palkas asemele lätlase Nikolajs Mazuri. Samal ajal naaseb korvpallikaardile Tartu Rock, alustades, teatades Eesti teise liigaga liitumisest. Kus on tegelikult probleem?

- BC Kalev/Cramo sai CSKA võitmise järel lüüa VTB-liiga viimaselt, Minski Tsmokilt. Kas mängulõppude otsused jätavad soovida?

- Kultuuriminister Tiit Terikust spordirahvale suurt tolku pole loota, kui tema arvates on ralli populaarne tänu Aavale ja Hõbele, aasta parim naissportlane peaks olema Irina Embrich ja Kalev/Cramo juhtis võidule CSKA üle Kalle Klandorf?

- Veklemisliidus möll jätkub – juhatus astus tagasi – uus peaks kokku tulema kolmapäeval. Paluks selgitust: mis toimub?

- Eesti käsipallikoondis jõudis 2023. aasta MM-i valikturniiril teile etapile. Kas finaalturniir on käeulatuses?

- Eneli Jefimova võitis lühiraja EM-il 100 m rinnuliujumises hõbeda. Finaali pääsesid ka Daniel Zaitsev ja Armin Evert Lelle. Eesti ujumise tõusulaine hoos?