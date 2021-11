Kahekordne olümpiavõitja naaseb pika võistluspausi järel suusarajale

"Muidugi on see suurepärane tunne. Sellest on palju aega möödas, kui ma viimati võistlustel osalesin," sõnas Östberg NRK-le.

Östbergi probleemid said alguse juba 2019. aastal, kui ta kukkus koondise tervisekontrollis läbi. Norralanna tunnistab, et on pidanid erinevate terviseprobleemide tõttu tegema oma elus ja treeningutes mitmeid muudatusi.

"Olen pidanud vähem harjutama, rohkem sööma ja vaimsete väljakutsetega tegelema," tunnistab Östberg.

Kõige suuremaid probleeme on norralannale tekitanud luutihedus. Tal on juba kahel korral tuvastatud stressimurd.

"Ma saan aru, et ma pole asju piisavalt hästi teinud ja seda tuleb muuta. Mul on nüüd õnnestunud oma harjumusi muuta. Olen saanud rohkem süüa ja treeninguid kohandada," rääkis 30-aastane olümpiavõitja.

Östberg suurim eesmärk on mõistagi 2022. aasta Pekingi olümpia. "Olümpiamängudeni on veel palju aega minna. Tervis on minu jaoks esikohal," lisas ta.