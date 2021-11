Ricciardo palus Bottaselt vabandust: videokordus muutis minu meelt

"Mul oli esimesest kurvist jäänud mulje, et tegin väga hea stardi ja kõik nägi hea välja," sõnas austraallane võistluse järel. "Aga siis kordust vaadates nägin, et mu esirattad läksid natuke lukku ja selleks hetkeks oli Valtteri minu ette jõudnud, arvates ilmselt, et seal keskel on ruumi, nii et nende asjade kombinatsioon viis meie õnnetuseni."