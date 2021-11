Djokovic teab, kes hakkab suure kolmiku lahkumise järel tennist valitsema

Djokovic on kindel, et Medvedev on varsti uus esinumber. "Ta on üks neist, kelle juures näed, et ta on nii pühendunud ja keskendunud oma treeningutele, et veel paremaks saada. Ta on tark ja tore poiss, kes üritab oma võimed maksimumini viia. Ta on juba praegu esireketi kohale lähedal ja olen kindel, et kord see tal õnnestub. Ta on kahtlemata oma generatsiooni kõige suurem liider," lisas serblane tunnustavalt.