Ogier pärast ringrajaauto testimist: see nõuab teistsugust mõistuse kontrolli kui ralli

"Muidugi jäin meeskonnakaaslastest veidi maha, kuid see pole üllatus. Kui oleks juhtunud vastupidi, oleks see olnud nende (Toyota) jaoks üsna murettekitav," muigas Ogier, kirjutab Dirtfish.

Ogier'ga samat autot testis endine F1 vormelipiloot Sebastien Buemi, kes on võidutsenud Le Mansi 24-tunnisel sportautode vastupidavussõidul. Tema edestas Prantsuse ralliässa umbes pooleteise sekundiga.

"Sellega oli tõesti huvitav sõita ja mulle meeldis see väga. Ma ei tundnud survet, sest tulemuste osas tuleb arvestada üsna paljude asjaoludega. Pidin harjuma kurvikiiruste, pidurdamise ja sellega, kuidas auto hübriidseadmega töötab," sõnas 37-aastane Ogier. "See ülesanne nõuab teistsugust mõistuse kontrolli, kui peate üritama iga ringiga aega parandada. Rallil on iga kurv ainulaadne. Selle masinaga pole libisemisse sattumine sugugi nii lõbus kui ralliautoga."