Hyundai boss Andrea Adamo: oleme tuleva hooaja auto arendamisega Toyotast ja M-Spordist maha jäänud

Kui tänavusel ja eelmisel hooajal on Hyundai pannud rajale ka tütarvõistkonna 2C Competitioni, siis järgmisel hooajal seda ei tehta. Põhjuseks hübriidauto kõrge maksumus. „Selle plaani võime kohe maha matta,” tunnistas Adamo, kes märkis, et uue võistlusauto arendamine ei ole kulgenud päris soovitult. „Oleme teistest (Toyota ja M-Sport) veidike maas. Seetõttu peame keskenduma põhimeeskonna auto arendamisele.”

Adamo sõnul on uute Hyundai hübriidautode rentimine erasõitjate jaoks liiga kallis. „Autode rentimine ei ole osa minu äriplaanist. See on teiste meeste äriplaan,” sõnas Adamo. „Võrreldes praeguste WRC-autodega on uued Rally1 autod palju kallimad. Seega ma ei näe võimalust, et keegi neid rentima hakkab.”