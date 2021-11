Thomas Häberli ja Michael Mülleri (paremal) koostöö algas 2015. aastal FC Baseli juures. Nüüdseks on nad jõudnud Eesti jalgpallikoondise juurde. Foto: Jana Pipar / Jalgpall.ee

Eesti jalgpallikoondise kehalise ettevalmistuse treeneri Michael Mülleri (39) sõnul on eestlased valmis pea kõigeks, et edu saavutada.