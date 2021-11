PSG lisas Lionel Messi lepingusse klausli, mis neid nüüd tõsiselt ärritab

Juba kontrahti allkirjastamise järel kirjutas Argentina meedia, et vastavalt lepingule võib Messi PSG ridades kohtumisi vahele jätta ja keskenduda hoopis koondise esindamisele. Nüüd tõdes PSG spordidirektor Leonardo, et antud klausel ei ole talle meeltmööda.

PSG on Prantsusmaa kõrgliigas kindlalt liidripositsioonil 34 punktiga. Teine on Lens 24-ga, kolmas Nice 23-ga ja neljas Marseille 23-ga.

Messi on PSG ridades kõikide sarjade peale pidanud seni kõigest kaheksa kohtumist. Selle ajaga on ta kirja saanud kolm väravat. Kõik tabamused on sündinud meistrite liigas. Meistrite liigas on PSG kogunud kaks võitu ja kaks viiki, mis annab A-alagrupis Manchester City järel kaheksa punktiga teise koha.