Tribüünil istumisega 4,8 miljoni eurot teeninud Sergio Ramos ei kavatse PSG-st lahkuda

Aastatel 2006 kuni 2021 Madridi Reali esindanud Ramos lahkus suvel vabaagendina Realist ning liitus talle suurt palka pakkunud PSG-ga. Juba eelmisel hooajal traumadega hädas olnud keskkaitsja on Pariisis jätkanud sama hooga ehk vaadanud mänge tribüünilt.

PSG-ga kahe aasta pikkuse kontrahti sõlminud Ramose tulevik on väidetavalt olnud ebaselge, kuid nüüd võttis antud teemal sõna tema agendist vend Rene.

„Sergio Ramos ei kavatse karjääri lõpetada ning ta ei plaani ka praegust lepingut katkestada,” teatas Rene Ramos El Mundo vahendusel. „Tegemist on füüsilise probleemiga. Kui ta terveks saab, siis naaseb ta ka väljakule.”

Viimasel ajal on Ramos olnud hädas säärelihase vigastusega ning ta on pidanud taas treeningutelt eemale jääma. PSG andis reedel teada, et käimasoleva nädala jooksul peaks keskkaitsja siiski harjutuskordadele naasma. Kui kõik kulgeb tõrgedeta, siis peaks Ramos kuuluma 20. novembri liigamängus PSG koosseisu. PSG võõrustab antud kuupäeval Nantes’i.