Naiste karikavõistlustel selguvad poolfinaalpaarid

Tänavu on naiste käsipalli süsteem selline, et esmalt mängitakse karikavõistlused ning siis hakatakse võitlema meistritiitli nimel. Karikavõistlustel peetakse üheringiline põhiturniir, kus selgitatakse asetused finaalturniiriks, mille asukoht on veel selgitamisel.

Hooaja uustulnuk sõidab külla Kehrale

"Kuna sisuliselt meil selles mängus enam midagi kaalul ei ole ja oleme põhiturniiri võidu juba kindlustanud, siis on see kohtumine meile hea võimalus uusi asju proovida ning kindlasti saavad noored palju vajatud mänguaega ja kogemust naiste seas," kommenteeris Mistra peatreener Taavi Tibar.

Aruküla/Mistra ülekaalukalt resultatiivseim mängija on sel hooajal olnud Maarja Treiman, kes ka vastavat tabelit 15 väravaga juhib. Kehra poolelt on Milana Leoke Bosenko skoorinud 11 korda.

Tabasalu ja Mella võitlevad teise koha nimel

Tänavu veel võistkonnad teineteisega kohtunud ei ole, kuid eelmisel hooajal jäi Mella kõigis omavahelistes mängudes kindlalt peale. Reval-Sport/Mella resultatiivseimed pallurid on tänavu olnud Angelika Šalk 15 ja Inga Bušina 11 tabamusega, Audentese poole pealt on enim skoori teinud Laura Kärner ja Teele Utsal vastavalt 13 ja 12 väravaga.

"Kolmapäeval peame oma esimese kodumängu uues Tabasalu Gümnaasiumi spordisaalis, kus soovime teha parema esituse ja näidata, et tüdrukud on oma vigadest õppinud. Mella on aga väga südikas vastane, seega midagi kerget meid ees ootamas ei ole. Loodame, et suudame kodupubliku saali meelitada ja nende toel platsile hea emotsiooni luua," lõpetas Moro.