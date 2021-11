Legendaarne Andrei Ševtšenko asub juhendama Serie A klubi

Genoa on käimasolevat hooaega alustanud tagasihoidlikult ning Serie A-s hoitakse 12. vooru järel 17. kohta üheksa punktiga. Seni on Genoa saanud kirja ühe võidu, kuus viiki ja viis kaotust. Järgmises voorus läheb Genoa vastamisi Jose Mourinho poolt tüüritava AS Romaga, kes hoiab tabelis kuuendat positsiooni. Genoa senine juhendaja Davide Ballardini vallandati pärast laupäevast 2:2 viiki Empoliga.