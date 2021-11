Tuline Milano derby lõppes viigiliselt, Martinez eksis penaltil

Võõrsil mänginud Inter pääses juhtima juba 11. minutil, kui penalti realiseeris Hakan Calhanoglu. Suvel AC Milani särgi Interi oma vastu vahetanud Calhanoglu teenis seejuures ise ka penalti. Türklane sai nädala jooksul Itaalia meedias palju tähelepanu, kui ta meenutas, et Milan ei pakkunud talle uut lepingut ning ta lubas löödud väravat kindlasti tähistada.

Milan jõudis viigini juba 17. minutil, kui omavärava sai kirja Interi keskkaitsja Stefan de Vrij.

27. minutil teenis Inter veel ühe penalti. Sel korral läks lööma nende tavapärane penaltite spetsialist Lautaro Martinez. Argentiinlase löök oli üle keskmise korralik, kuid Milani rumeenlasest puurilukk Anton Ciprian Tatarusanu suutis soorituse tõrjuda.

Tabeli tippu kuuluvatest meeskondadest pidi viigipunktiga leppima ka Napoli, kes mängis koduväljakul Veranoga 1:1. Sel hooajal juba üheksanda liigavärava löönud Giovanni Simeone viis Verona 13. minutil juhtima. 18. minutil tõi tabloole viigi Giovanni Di Lorenzo.

12. vooru järel on tabelis liidrikohal Napoli 32 punktiga. 32 silma on ka teisel kohal oleval AC Milanil. Inter on 25-ga kolmas. Neljas on Atalanta 22-ga.

Standings provided by SofaScore LiveScore