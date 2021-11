Märten Kuusk Flora võidumängust: ilm oli nii hull, et isegi soe särk ei aidanud

„Ilm andis väga tunda. Tingimused olid rasked. Isegi soe särk ei aidanud. Kõige hullem ongi tuule ja vihma kombinatsioon, kus keha ei saa soojeneda. Miinuskraadid ja lumi on isegi paremad,” tunnistas Flora keskkaitsja Märten Kuusk kohtumise järel.

„Sellistes oludes on lihased seest soojad, kuid pealt tuleb ikka külm ligi. Energiakulu on niimoodi suurem. Tingimused olid rasked, kuid need olid rasked mõlema meeskonna jaoks. Tuul viskas väljakul lutsu ning pallipuude ei olnud nii hea ja puhas,” rääkis Kuusk.