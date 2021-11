Uskumatu võitlus tõi käsipallikoondisele võidu ja pääsu MM-valikturniiri teise faasi

"Oli see alles närviline mäng, kus algusest peale tuli palju karistusi ning me ei saanud kuidagi mängurütmist kinni. Võibolla Gruusia väsis teisel poolajal ja meil oli pisut rohkem kvaliteetseid vahetusi, mida ka kasutasime. Väiksed detailid muudavad sellises mängus palju," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

Süsteem MM-finaalturniirile pääsemiseks on tehtud ülimalt keeruliseks ning sõltub mitmel moel ka jaanuaris toimuva EM-finaalturniiri tulemustest. Kindel on tõsiasi, et 16.–20. märtsini seisavad Eestil ees valiksarja teise faasi play-off mängud, üks kodus ja teine võõrsil. Vastane loositakse meie koondisele jaanuari lõpul EM-finaalturniiri viimastel päevadel.