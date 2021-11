2016. aasta Meistrite liiga finaali vilistanud Inglise tippkohtunik tegi šokeeriva ülestunnistuse

46-aastane Clattenburg ütles podcastis "The Brazilian Shirt Name", et määras Madridi Reali vastu penalti vaid seetõttu, et tema abikohtunik oli ekslikult läbi lasknud suluseisust löödud Reali värava ning tema langetas oma penaltiotsuse mängu tasakaalustamiseks.

Finaal Madridi linnarivaalide Reali ja Atletico vahel lõppes Reali võiduga penaltiseerias. Avavärava lõi Sergio Ramos suluseisust.

"Kui pall karistuslöögist mängu pandi, teadsin, et enne Ramose skoorimist puudutas seda Gareth Bale. Rääkisin abikohtuniku [Simon Beckiga]. See oli keeruline, sest lärmi oli palju. Aga ma karjusin talle kõrvaklappi: "Kas sa tead, et seda palli puudutati vahepeal? Ta lihtsalt kangestus ning ma nägin teda suurele ekraanile vaatamas."

"Ma karjun ta peale ning vilistan mängu uuesti käima, kuid tema on täiesti kangestunud. Kui seda uuesti vaadata, siis oli see muidugi keeruline otsus, kuid eeldasin, et mu abilised on selleks (suluseisu määramiseks - toim) võimelised."

"Mul oli selles finaalis palju õnne. Kaks või kolm minutit peale vaheaega on mu ees 50-50 penalti, kus [Fernando] Torres jättis end kavalalt Pepe ette ja teenis vea. Kas see on viga? See on väga subjektiivne. Aga ma andsin selle penalti, sest see pani asjad tasakaalu."

"Kui ma poleks seda andnud, siis oleks Atletico saanud öelda: "Meile löödi suluseisust värav ning me oleksime pidanud penalti saama. See oli üks kohtunikutöö ideaalstsenaariume."

"Pepe tuli minu poole joostes: "Mark! See polnud viga!" Pall pandi penaltipunktile, [Antoine Griezmann] lõi ja pall tabas latti. Ma lihtsalt mõtlesin: "Vau! See on minu päev. See on kohtuniku ideaalne päev." Mõtlesin: "Nüüd ei saa nad mind süüdistada."