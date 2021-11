OTSEBLOGI | Kalev/Cramo jahib Valgevenes VTB liiga kolmandat võitu

Kui viimati Moskva CSKA skalbi võtnud Kalevil on tabelis kaks võitu ja kolm kaotust, mis annab 12 klubi konkurentsis kaheksanda koha, siis Tsmokil on võiduarve veel avamata. Valgevene klubil on kirjas viis kaotust, viimati jäädi suurelt 64:96 alla Zielona Gorale.