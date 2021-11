Külaskäikudest Michael Schumacheri juurde rääkinud FIA president jättis olulisele küsimusele vastamata

Daily Mailiga vestlenud Todt vaatas märkmikust järgi, et käis viimati 2013. aasta detsembris suusaõnnetuses raskelt vigastada saanud Schumacheril külas 18. oktoobril.

Todt on üks väheseid, kellel meedikute pideva järelvalve all olevat vormeligendi Genfi järve ääres asuvas villas külastada lubatakse. Schumacheri seisundit on avalikkuse eest seni kiivalt saladuses hoitud. Hiljuti Netflixis ilmunud dokumentaalfilmist ja seal avaldatud intervjuudest jäi mulje, et oma lähedastega ta suhelda ei saa.

"Mõistan, miks tema pere ja sõbrad teda kaitsevad, sest me peaksimegi ta rahule jätma. Michael võitleb ning me saame ainult loota, et ta paraneb."

"Olen õnnelik, et tema poeg Mick on vormel ühes. Tal läheb hästi. Tal võiks olla konkurentsivõimelisem auto, kuid mulle teeb rõõmu, et tal on kirg olemas. Olen õnnelik, et ka [Michaeli tütar] Gina-Maria on hobuste näol oma kire leidnud."

"Corinna, nagu te ka dokumentaalist võisite näha, on imeline naine. See, kuidas ta Michaelist rääkis ja mida ta tema heaks teeb, on ime."

Küsimusele, kas ta jääb Michaeli koduväravast sisse astudes tema juurde kauaks, vastas Todt: "Jah, päris pikaks. Kui Corinna on seal, siis me sööme koos õhtust. Kui teda pole, siis ma veedan Michaeliga koos aega, aga..."

Todtilt uuriti, kas Schumacher tunneb veel oma kunagise tiimibossi ära. Selle peale kehitas prantslane vaid õlgu, kuid selgesõnaliselt ei vastanud, andes mõista, et piir sakslase seisundi paljastamisel on kätte jõudnud.