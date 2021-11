Djokovic purustas Pete Samprase rekordi, Pariisis näeb US Openi finaali kordust

Djokovici finaali pääsemisega kustusid Medvedevi lootused aasta lõpuks esireketiks tõusta, mis tähendab, et serblane lõpetab hooaja esinumbrina karjääris seitsmendat korda. Sellega tõuseb ta mööda ameeriklasest Pete Samprasest, kellega seni antud rekordit jagati.

Samprasele jääb siiski veel järjestikuste aastalõppude esireketi rekord, millele on kõige lähemale jõudnud Roger Federer (3) aastatel 2005-2007. Djokovicile on see alles teine aasta järjest sel kohal lõpetada, 2019. aasta lõpuks oli esireket Rafael Nadal.

Peale US Openi finaalikaotust Medvedevile võttis Djokovic seitsmenädalase pausi. Reedel avaldas 20-kordne suure slämmi tšempion, et pausi põhjuseks oli just soov aasta esireketina lõpetada ja Samprase rekord üle lüüa.

"See on olnud mu unistus, sest väikse poisina oli Pete mu iidol. Sellesse hetke jõudmine pole mitte ainult minu, vaid kogu mu tiimi saavutus. On imeline selles positsioonis olla. Olen väga uhke, et aasta esireketina lõpetan ning milline matš, millega see kindlustada!" ütles Djokovic pärast poolfinaalis poolaka Hubert Hurkaczi alistamist numbritega 3:6, 6:0, 7:6 (5).

Medvedev oli poolfinaalis tulemusega 6:2, 6:2 üle maailma neljandast reketist Alexander Zverevist.

Djokovic juhib omavaheliste matšide seisu Medevedevi vastu 5:4. Finaal peetakse täna kell 16. Eestis näeb seda otsepildis TV3 Sport 2 kanalilt.