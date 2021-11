Eesti alistas MM-valiksarjas kindlalt Suurbritannia, pühapäeval vajatakse võitu Gruusia üle

"Ütleme, et kohustusliku võidu võtsime ära. Eks plaan oligi võimalikult palju jõudu homseks säästa, seetõttu ka nii palju vahetusi. Käsipallis ei tea kunagi, kuidas minema hakkab, aga õnneks me ei teinud oma elu täna raskeks," kommenteeris Eesti koondise abitreener Martin Noodla.

"Gruusial oli täna kõva lahing Soomega, aga ma ei usu, et see homset kuidagi mõjutab, sest avapäeval mängiti brittide vastu väga targalt ja hoiti energiakulu minimaalsena. Homme lähme võitlema, sest Gruusia on tugev ja peame hästi õnnestuma nii kaitses kui ka rünnakul," sõnas Noodla.