TalTech alistas linnarivaalide vastasseisus Selveri ja tõusis kolmandaks

Liigatabelis kerkis TalTech nüüd kolmandale kohale, punkte on Janis Sirelpuu juhendataval meeskonnal 9. Selver on samuti 9 punktiga koht tagapool. Liider on 12 punktiga Tartu Bigbank, teist kohta hoiab Leedu klubi Gargzdai Amber-Arlanga. Pärnu asub 3 punktiga kuuendal kohal, vahendas volley.ee.