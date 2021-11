Vanameister Kris Meeke on lähedal autoralli MM-sarja naasmisele

Meeke on tänavu testinud Škoda järgmise põlvkonna Fabia Rally2 masinat, kirjutab WRC sarja koduleht. Škoda Motorsporti direktor Michal Hrabanek tunnistas, et loodab Meeke'i tuleval aastal Rally2 klassis võistlemas näha.

"Oleme juba Krisiga koostööd teinud. Oleme temaga väga rahul ning meile meeldib, kuidas asjad on liikumas," sõnas Hrabanek, kes täpsustas, et Meeke peaks sarja naastes tegema koostööd mõne Škoda kliendiga, sest Škodal endal teatavasti rallitiimi pole. Näiteks norralane Andreas Mikkelsen on tänavu võistelnud rallitiimi Toksport ridades, mis teeb koostööd just Škodaga.