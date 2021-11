Kellest saab Valtteri Bottase tiimikaaslane Alfa Romeos?

Septembri alguses sai selgeks, et Alfa Romeoga liitub kogenud Valtteri Bottas, kes võtab koha üle karjääri lõpetavalt Kimi Räikkönenilt . Ka Räikköneni tiimikaaslase Antonio Giovinazzi leping kehtib tänavuse aasta lõpuni.

Kas Giovinazzi saab võimaluse Alfa Romeos jätkata, pole veel selge. Samal ajal on meedias tiimi seostatud F2 sõitjate Guanyu Zhou ja Oscar Piastriga. Alpine'i noorteprogrammi sõitjad on F2-s kaks etappi enne hooaja lõppu kahel esimesel kohal. Liider Piastri edestab konkurenti 36 punktiga.

Alfa Romeo tiimi pealik Frederic Vasseur tunnistas portaali F1i.com vahendusel, et otsus Bottase tiimikaaslase osas tehakse lähitulevikus. "Teeme otsuse lähipäevade jooksul, ilmselt peale Brasiilia GP-d (14. november) sõnas Vasseur Mehhiko etapi eel.

"Peame võtma olukorda rahulikult, see on väga oluline otsus," selgitas ta. "See pole lihtne valik. Varsti teeme otsuse ning siis anname sellest ka teada."