Kunagise hiilguse taastamise otsingutel. Kas Solskjaeri viimane võimalus viia United tagasi tippu?

2017. aasta 24. mai õhtu. United on Stockholmis Friends Arenal alistanud Amsterdami Ajaxi 2:0 ja võitnud UEFA Euroopa Liiga. Tol hooajal oli see Jose Mourinho hoolealustele kolmandaks triumfiks Inglismaa superkarika (Community Shieldi) ja Inglismaa liigakarika (EFL Cup) kõrval. Tänase päevani on see viimaseks tiitliks, mille United on võitnud.

Poolteist aastat peale Euroopa liiga triumfi sule sappa saanud Jose Mourinho järel ametisse nimetatud Ole Gunnar Solskjaeri käe all on Unitedis õhkkond paranenud, aga auhinnakappi pole suudetud täiendada. Seda vaatamata asjaolule, et 2017. aasta suvest alates on klubi kulutanud uutele mängijatele 739,7 miljonit eurot. Kuigi Solskjaer on pidevalt olnud meedia ja fännide hambus, on ta suutnud Unitedi juhtide usu endasse säilitada. Vähemalt seni.