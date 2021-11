Jalgpallilegend: ainult Playstation 5 ajastul sündinud leiavad, et Manchester City on maailma suurim klubi

Kuigi United võitis oma viimase Inglismaa meistritiitli 2013. aastal ja City on sellest ajast alates tulnud neljal korral meistriks, pole Evra sõnul kahtlustki, et United on linna suurim klubi.

"Mul on sama palju Premier League'i tiitleid kui Cityl. Ja kus on nende Meistrite liiga tiitel? Nad on praegu Unitedist palju paremad, kuid ohtu pole. Ajalugu ei kao kunagi," sõnas viiekordne Inglismaa meister Evra Daily Mailile.

"Ainult inimesed, kes on sündinud pärast Playstation 5 väljatulekut (2020), arvavad, et City on maailma suurim jalgpalliklubi. Kõik teised? Mitte mingil juhul," lisas 40-aastane prantslane.

Evra esindas Unitedit aastatel 2006 - 2014. Lisaks Manchesteris võidetud arvukatele tiitlitele on prantslasel ette näidata ka kaks Itaalia meistritiitlit ja kaks karikavõitu Torino Juventusega.