TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võtab Eesti-Läti korvpalliliigas vastu Valmiera

Pärnakatel on turniiritabelis kaks võitu ja kaotus, mis peatreeneri Heiko Rannula sõnul on korralik seis: "Koos kaotusega Superkarikal Tartu meeskonnale on seljataga kaks kehva etteastet, millele ei taha otsida vabandusi. Täitmata jäi eesmärk jõuda karikasarja finaalturniirile, kõige tähtsamad mängud Paf Eesti – Läti korvpalliliigas ja Paf Eesti meistriliigas seisavad aga ees. Viimaste treeingute kvaliteet on paranenud," sõnas Rannula.