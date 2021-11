Tulevane kultuuriminister Terik kiitis Klandorfi CSKA alistamise eest ning peab autorallit populaarseks tänu Hõbele ja Aavale

Kui saatejuhid Madis Kimmel ja Timo Tarve uurisid Terikult Rally Estonia rahastamise kohta, teatas värske minister, et hakkab sellega kohe lähiajal tegelema. Tarve sissejuhatusele, et Eestis elatakse autorallile kaasa peamiselt tänu ühele mehele, lisas Terik vahele, et ikka kahele mehele.

"Ehk siis Anetil [Kontaveit] on puudu keskerakonna liikmelisus?" küsis seejärel Kimmel. "Ei. Ma kindlasti ei too siia parteilisust juurde. Tõepoolest, Anett samamoodi meeletult tubli ja ma autoraadiost sõites kuulsin, et ta ühe etapi võitis ja siis teise jne. Kui ma hakkaksin erakondlikult rääkima, siis ma võiksin Kalle Klandorfi kiita, nad on siin CSKA-le kaks korda pähe teinud," sõnas Terik.