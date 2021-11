Tartu Bigbank võõrsil Pärnule võimalust ei andnud ja kindlustas liidripositsiooni

Tartu kindlustas võiduga oma liidripositsiooni, punkte on Alar Rikbergi juhendataval klubil koos 15 ja võidetud on kõik viis senipeetud mängu, kirjutab Volley.ee. Teine ja kolmas on võrdselt 9 punkti kogunud Leedu esiklubi Gargzdai Amber-Arlanga ja Tallinna Selver. Neljas on 6 punktiga TalTech, viies 3 punktiga Jekabpilsi Luši, kuues samuti 3 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi.