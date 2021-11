Homme selgub naiste jalgpalliliigas tiitlivõitja

Vapruse peatreener Kristina Bannikova: „Viimane võimalus sellel hooajal nautida üheskoos mängimist ja kuigi koht on selge, siis oodata on ikka tulist lahingut kolme punkti nimel!”

Kapten Marve Bessmertnõi: „Kuna tegemist on viimase mänguga, siis tuleb sellest võtta kõik mis võtta annab, et lõpetada hooaeg heade emotsioonidega.”

Vooru kolmas kohtumine toimub Viljandi kunstmuruväljakul, kus kell 14.00 panevad palli mängu JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN ning Põlva FC Lootos. Tabeli teise poole võistkondade saatus on samuti selgunud, kui Lootos on endale kindlustanud viienda koha ning neist seitsme punkti kaugusele jääv ühendnaiskond lõpetab kuuendal positsioonil. Omavahelistes mängudes on mõlemad võidurõõmu tundnud, kui ühendnaiskond on kirja saanud 2:0 ja 3:2 võidud ning Lootos on korra vastase alistanud tulemusega 3:1.