Rally Estonial vigastada saanud kaardilugeja: sunnitud paus on väga masendav

41-aastane Barritt tunnistas DirtFishile, et tunneb rallist suurt puudust ega mõtle karjääri lõpetamisele. "Kindlasti pole ma sellisel tasemel kaardilugemisega lõpetanud. See on väga masendav, et ma tahaksin tagasi autosse istuda, aga pole selleks veel valmis."

"Ma ütleksin, et minu valmisolek on 95 või 96%, kuid ma pean arsti nõuandeid järgima ja mind pole veel autosse tagasi lubatud. Lisaks ei taha ma ka ise enne masinasse naasta, kui tean, et olen 100% terve. Kui olen täiesti vormis, tean, et suudan olla oma alal tipus," rääkis Barritt, kes on varem kaarti lugenud ka Elfyn Evansile.