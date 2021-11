ATP pealik: 70 protsenti meestennisistidest on vaktsineeritud, Australian Openiks tahame jõuda 98 protsendini

Gaudenzi loodab, et Austraaliaga õnnestub saavutada kokkulepe, mille kohaselt saaksid ka vaktsineerimata mängijad turniiril üles astuda, kui nad viibivad eelnevalt kaks nädalat karantiinis.

Maailma esireket Novak Djokovic on korduvalt keeldunud ajakirjanikele ütlemast, kas ta on vaktsineeritud või mitte. Käimasoleval Pariisi Mastersil teatas ta, et teeb lõpliku otsuse Austraaliasse mineku kohta, kui on näinud sealse tenniseliidu ametlikku pressiteadet tingimuste kohta.

"Oleme juba paar päeva teadnud, et Austraaliasse ilma vaktsineerimata ei saa. See võib veel muutuda, aga see on nende turniir," ütles Gaudenzi ajalehele L'Equipe.

"Kui nad otsustavad selle sellise reegliga korraldada, ei saa me midagi teha. Probleem on mängijatega, kes selleks ajaks vaktsineeritud ei ole. Ma ei saa Djokovici eest rääkida, aga me loodame, et valitsus lubab riiki ka vaktsineerimata mängijad, kui nad kaks nädalat isolatsioonis viibivad. Kuid see otsus tehakse üle meie pea."

"See on Novaki isiklik otsus. Aga peame mõtlema enamus mängijate peale, kes on vaktsineeritud ja tahavad mängida. Hea uudis on see, et see protsent kasvab jõudsalt. Oleme juba 70 protsendi peal. Loodame kahe kuuga jõuda 97 või 98 protsendini."

Gaudenzi ei täpsustanud, kui suurt hulka meestennisiste ta selle 70 protsendi sisse loeb, kuid arvatavasti peab ta silmas ATP ja Challenger-tuuridel regulaarselt osalevaid mängijaid.