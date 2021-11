DELFI VIDEO | Rait Ratasepp on ühe kuuga söönud veerandi tavainimese aastasest toidukogusest

Ultratriatleet Rait Ratasepp on 60-st täispikast triatlonist praeguseks läbinud 31. Kuigi üle poole distantsist on tehtud, siis eelkõige ootab ta päeva, mil saab läbitud 41 triatloni. Nimelt on tema praeguseks rekordiks ju 40 triatloni. „Sealt edasi on kõik boonus,” tunnistas ta.