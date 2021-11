"Onu Heino naljadega" üle piiri läinud NBA klubi omanikku süüdistatakse rassismis ja misogüünias

"Võtame tänases ESPN-i artiklis sisaldunud süüdistusi tõsiselt. Oleme palunud Wachtell Liptoni õigusbürool läbi viia ulatuslik uurimine. NBA ja WNBA on jätkuvalt pühendunud kõigile töötajatele lugupidava ja kaasava töökoha pakkumisele. Kui uurimine on lõpule viidud, tegutseb liiga selle järeldustele vastavalt," ütles NBA pressiesindaja Mike Bass.

Süüdistuste kohaselt on Sarver kasutanud treenerite ja mängijate läheduses olles mitmeid kordi sõna "neeger". Endine Sunsi treener Earl Watson rääkis ESPN-ile, et on korduvalt Sarverile öelnud: "Sa ei tohi seda öelda." Sarver ise tunnistab, et seda on juhtunud üks kord, kui ta kordas ühe mängija kõnepruuki.