Markus Poom: meil oli piisavalt võimalusi, et lüüa ka kolmas värav

"Alustasime teist poolaega kaotusseisus, kuid tundsime, et kuna esimesel poolajal tekitasime ees piisavalt võimalusi, siis tuleb meil kaitses asjad korras hoida, küll tekib neid võimalusi veel!" kommenteeris Poom, millise häälestatusega kaheväravalises kaotusseisus puhkama läinud Flora teiseks poolajaks välja tuli.

"Mul oli poolajal kindel tunne, et küll lööme selle ühe ära ning siis saame juba keskenduda teisele. Kolmandat kahjuks ei tulnud, kuigi oli ka selleks võimalusi."

Flora sooritas teisel poolajal 14 pealelööki, Poom ise neist kaks. Famagusta väravavaht Assaf Tzur tegi kogu mängu peale üheksa tõrjet, neist kaheksa teisel poolajal. "Küsisin pärast mängu meie väravavahtide treenerilt, kas ta oli tõesti nii hea või meie lihtsalt lõime talle pihta. Ta vastas, et pigem oli tegu hea väravavahiga. Kahjuks läks nii. Mingil hetkel tundus, et tekitame jõle palju võimalusi, aga müür on ees," sõnas Poom.