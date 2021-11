Jürgen Henn: tulemus tekitab frustratsiooni ja pettumust, kuid näitab meie meeskonna sisu

"Esmane tunne on täna pigem veidikene pettumus, kui vaadata, et lõime väravaid ja tekitasime palju võimalusi ning et vastane neid pigem nii palju ei loonud. See tekitab natuke frustratsiooni ja pettumust, kuid positiivse poole pealt näitasime taas oma meeskonna sisu. Sellele saame alati loota, et meeskond tuleb hingestatult väljakule. Kokkuvõttes on hea vaadata sellist ründavat jalgpalli," rääkis Henn pressikonverentsil.

"0:2 taga olles pidime teisel poolajal iga viimse kui jõuraasu endast välja ajama. Sellisest seisust suudab meie meeskond end alati väga hästi mobiliseerida. Leidsime ka seekord energia üles," kommenteeris Henn 55. ja 58. minuti väravatest viigini jõudmist.

Famagusta 29. ja 33. minuti väravad kirjutas Henn aga teadliku valiku arvele pakkuda publikule ründavat jalgpalli, mitte keskenduda 11 mängijaga kaitsetööle.

"Esimene poolaeg ei tundunud tervikuna meie poolt väga kehv või totaalselt jama. Vastane lõi kaks väravat, aga ka meil olid omad võimalused. Mõlemalt poolt vaadates olid kõik tänased väravad sellised, kus üks, teine või kolmas mängija eksib. Eksimustevaba 0:0 viiki tänapäeval naljalt ei näe. Me tunneme, et ei taha kümne-üheteistkümnekesi ainult kaitses istuda, vastaselt ruumid ära võtta ja igal pool teineteisele julgestust pakkuda. Tahame tõsta mängijate võimekust mängida rohkem üks-ühele, mis paratamatult toob kaasa eksimusi. Kuid näeme, et sellistes olukordades julgemalt tegutsedes oleme võimelised tõstma oma mängu taset," sõnas Henn.

Flora tegi 46. minutil sunnitud vahetuse, kui tõi vasakule äärele Ken Kallaste asemele Marco Lukka. Henn selgitas, mis Kallastel juhtus: "Ken hakkas mingil hetkel tundma kõrvas mingit ebamugavust. Ta ise arvas, et äkki on kõrvapõletik. See hakkas ta tasakaalu mõjutama. Pea kumises. Ei saanud jätkata."

Eurosarja debüüdi sai kirja 56. minutil teisel äärel Michael Lilanderi välja vahetanud 18-aastane Kristo Hussar, kes teenis peatreenerilt ainult kiidusõnu. "Kristoga tahtsime väljakule tuua värskust ja energiat. Ta on selline mängija, keda peab pidevalt tagasi hoidma. Tundsime, et seda lennukit on meil paremale äärele vaja. Ei paistnud üldse välja, et ta eurosarjas oma esimesi minuteid oleks mänginud. Silmad põlesid, energia oli hea. Kui võimalus oli, läks ettepoole, mängis isukalt. Etteheiteid pole," ütles Henn.