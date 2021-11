Tõeline ebaõnnesõdur: pikalt vigastuspausilt naasnud Prantsusmaa vutitäht sai taas vigastada

Toonases kohtumises tegi prantslane liiga põlvekõõlusele ning pidi minema operatsioonile. Sel nädalal naases Dembele viimaks võistlustulle, aga juba neljapäeval teatas Barcelona, et mängija on teinud taas liiga vasaku jala põlvekõõlusele.

Dembele siirdus 2017. aasta suvel 135 miljoni euro eest Dortmundi Borussiast Barcelonasse. Prantslane on kõik need aastad olnud hädas erinevate vigastustega ning kokku tervislikel põhjustel koguni 98 mängu vahele jätnud. Barcelonas veedetud hooaegade jooksul on ta käinud ka kolmel operatsioonil.