Rapla jäi keset hooaega olulisest mängumehest ilma

Nimelt siirdub 24-aastane pallur õnne otsime Ungari kõrgliigasse. "Ühel päeval oled see, kes teise klubil nende mängija üleostuga õnnetuks teeb, teisel päeval oled ise vastaspoole olukorras, nii see profikorvpall paraku on," sõnas klubi mänedžer Jaak Karp pressiteate vahendusel. "Rickey sulandus meeskonda järjest paremini ja tema kasulikkus väljendus tugevates numbrites protokollis. Samas, tema lahkumine annab meile võimaluse leida asemele mängija, kes on rohkem mängujuhi tüüpi, mida me tegelikult väga vajame. Loodetavasti saame heade uudistega peatselt välja tulla."