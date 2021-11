M-Sport võib Monte Carlos saata võistlustulle koguni neli masinat

Tänaseks on vaid Craig Breeni osas ametlikult kinnitatud, et ta võistleb tuleval hooajal M-Spordis. DirtFishi andmetel on Monte Carlos iirlase kõrval stardis ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, keda on viimastel kuudel tihedalt Suurbritannia tiimiga seostatud. Teatavasti on prantslane uut Puma hübriidralliautot ka testinud.