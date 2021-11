„Soovin jõuda tennises maailma tippu. Vähemalt esikümnesse!” lausub heledapäine tütarlaps enesekindlalt. See pole uljas ja suurustav avaldus. On näha, et parema meelega ei tahaks ta ajakirjanikuga üldse rääkida. Tema jaoks on hoopis mõnusam olla väljakul ja anda reketiga väikesele kollasele pallile säru. Kuid ajakirjanik küsib ja viisaka lapsena ta vastab.