Nimekiri: Eesti korvpallikoondis saab MM-valikmängudes arvestada kõikide tervete mängijatega

Toijalale meeldib, kuidas teist hooaega Hamburgi meeskonnas peatreener Pedro Callese käe all mängiv 211 cm pikkune Maik-Kalev Kotsar on edenenud: "Ta täidab tähtsat rolli nii kaitses kui ka rünnakul. Maiki jaoks on nii meeskond kui ka treener väga hea."

Toijala tutvus Sassaris Kaspar Treieri, Pesaros Henri Drelli ja Pistoias Joonas Riismaa käekäiguga.

"22-aastasel Kaspar Treieril on käsil kolmeaastase lepingu teine aasta," lausus Eesti koondise peatreener. "Gianmarco Pozzecco, kes meie mängijat Sassarisse tahtis, lahkus peatreeneri ametist. Tundub, et Kasparil on vaja võita uue peatreeneri Demis Cavina usaldus. Mäng-mängult on Kaspari osa suurenenud. Ta täidab kindlat rolli ja liigub arenguteel heas suunas. Sihikul võiks olla jõudmine paari-kolme aasta pärast algviisikusse. Kõige tähtsam on iga päev teha oma tööd nii hästi, nagu mees suudab."