VIDEO | Eesti võidusõitjad katsetavad autot, millega on võimalik panna alus uuele ringrajaklassile

"Idee oli katsetada just kontseptsiooni, konkreetne testiauto ei ole seejuures nii oluline," rääkis projekti eestvedaja Raul Orav. „Kiire, aga samas soodne sõiduvahend, ideoloogialt sarnane krosskardile.“

Auto kandmikuks on toruraam, katmikuks plastpaneelid, kerget, umbes 500 kilogrammi kaaluvat sõidukit viib edasi mootorrattamootor. Testiautol oli selleks Suzuki superbike´i liitrine mootor võimsusega umbes 200 hobujõudu. Veojõud siirdub 13tolliste velgedega tagaratastele kettülekande vahendusel.

Orav lisab, et võimalik on selliste autode tootmine Eestis. „Koostöös Eesti Autospordi Liiduga püüame käivitada uut sarja. See võiks olla noortele järgmiseks sammuks pärast karti. Ehk võiks meeskonna moodustada noor ja kiire sõitja ning vanem sõitja, kes muuhulgas hoolitseks meeskonna majandusliku poole eest."