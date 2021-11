Ott Tänak: uute ralliautodega pole enam nii, et kellel on rohkem julgust, see on ka kiirem

„Elektrit on autos 80-90 kilo patareide jagu, saame ka elektrit salvestada, kuid eeskirjad on suhteliselt keerulised ja piiratud,“ ütles Tänak videos. „Kui suudame katse peal teatud hulga energiat salvestada, siis saame seda ka kulutada. Hetkel on kõik veel toores – regulatsioon hakkab küll paika saama, aga enda jaoks on vaja leida õiged viisid“.

Tänak kirjeldab vlogis, et auto juures on palju muudetud. „Suurim muutus on auto turvapuur ja see on samm õiges suunas. Kõiges muus on tehtud pigem samm tagasi – kiiruse poolest, auto on raskem, veermikudetailid on raskemad, diferentsiaalid on lihtsamad ja palju asju piiratud,“ ütles ta. Rally1 autos ei ole enam diferentsiaali ja stabilisaatori valikuid ning asju on üldiselt olulisel määral lihtsustatud. Kuigi mootor on täpselt sama, on manuaalkäigukast 5-käiguline ning amordikäike on Tänaku sõnul sõidukis piiratud.