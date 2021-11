Eesti jalgpallikoondis täienes mitme mängijaga, Klavan pole veel valmis liituma

„Mul on väga hea meel, et võrreldes eelmise kuuga on mitu mängijat vigastusest taastunud. Nagu ikka suhtlesin ka Ragnar Klavaniga, kes andis mõista, et ta ei ole veel valmis liituma," rääkis peatreener Thomas Häberli. Tagasi rivistuses on ründemängija Rauno Sappinen, kes on tänavu koondise eest löönud kaks väravat. Võrreldes eelmise koondise kogunemisega kuulub taas koosseisu kaitsemängija Michael Lilander ja lisaks on juures poolkaitsja Markus Soomets.