Kontaveiti treener: Anett sai hakkama võimatu ülesandega. Ainult hullud oleksid seda pakkunud

Suve lõpus Kontaveiti juhendama hakanud Tursunov andis pikema intervjuu Venemaa väljaandele Meta Ratings, kus oli muuhulgas juttu ka Kontaveiti arengust.

"Kui keegi öelnuks augusti keskel, et Anett jõuab finaalturniirile, arvanuks kõik, kui välja jätta mõned segased inimesed, et see on võimatu. Nüüd võib öelda, et ta sai hakkama võimatu ülesandega. Aga ta on piisavalt intelligentne ja saab aru, et praeguseid tulemusi on väga raske korrata," rääkis Tursunov.

"Olen väga õnnelik, et ta selle ära tegi. Väga lahe, sest ma ei oodanud seda. Samas on kartusi, et kõik juhtus liiga vara. Aga kes teab - õnnestumised on andnud talle eneseusku. Ma arvan, et Anett saab aru, et soov kogu aeg paremaks saada on tulemuste saavutamiseks kõige tähtsam," lisas venelasest treener.

WTA finaalturniir peetakse 10.-17. novembrini Mehhikos Guadalajaras. Esmaspäeval, kui intervjuu tehti, polnud veel kindel, kas Tursunov saab Kontaveitiga kaasa sõita, sest treener polnud Mehhiko viisat kätte saanud.

"Me ei ole veel eesmärkidest rääkinud. On selge, et ta tahab võita. Keegi ei lähe sinna kaotama ja lihtsalt raha koju tooma. Raske öelda, kuidas see reis lõppeb. Oleks uskumatu lugu, kui ta finaalturniiri kinni paneb. Teeme kõik, et see juhtuks, aga see pole ainult meie kätes," lausus Tursunov.

Kui suurt osa näeb Tursunov Kontaveiti eduloos endal?

"Ma ütleks rõõmuga, et 150 protsenti, aga ma ei ole loll. Saan väga hästi aru, et põhimõtteliselt olen ma nagu laevas pootsman. Minu ülesanne on kaptenit aidata. Kui laev on edukalt seilanud punktist A punkti B, kas see on kapteni, tekipoisi või pootsmani teene?" arutles ta.

"Anett otsustab, kas ta kuulab minu juhiseid või mitte. Väljakul teeb otsuseid tema, mina lihtsalt edastan infot. Mõnedel hetkedel võib minu abi olla kriitilise tähtsusega, aga vahel on see tarbetu," lisas treener.