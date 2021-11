Rait Ratasepp purustas taas 30-kordse ultratriatloni maailmarekordi

30 triatlonit 30 päevaga on ultratriatloni võistluste seni pikim formaat. Sedagi on korraldatud vaid ühel korral – aastal 2013, mil võit läks ajaga 356:33:17 ungarlasele Jozsef Rokob.

Tänaseks on Ratasepp nii oma 40-kordse kui ka 60-kordse ultratriatloni raames Rokobi rekordi korduvalt edestanud. Kui 40-kordse ultratriatloni raames läbis ta aastal 2019 30-kordse ultratriatloni ajaga 334:07:21, siis nüüd, oma 60-kordse ultratriatloni raames kulus selleks 40 minutit vähem aega – 333:27:12.

Pärast kokkupõrget autoga katsumuse 14. päeval, tuli Ratasepal renditud rattaga sõita kuni 21. päevani. 22. päeval sai sportlane taas Scott Plasma sadulasse ning pärast seda on Ratasepp lõpetanud kõik päevad taas alla 11 tunni.

Ratasepa sõnul on kogu katsumuse raskus just rattasõidul. Iga päev tuleb rattarajal võtta 1800 tõusumeetrit ja toime tulla tugevate tuultega.

Ratasepp on kindel, et lihtsa profiiliga rattarajal suudaks ta triatlone läbida ajaga alla kümne tunni. Seda plaanib ta ka 2023. aasta augustis järgi testida. “Panin end kirja Šveitsis toimuvale 5-kordse ultratriatloni MK-etapile, kus mu eesmärk on iga päev lõpetada alla kümne tunni ja saada katsumuse koguaeg alla 50 tunni,” rääkis Ratasepp.