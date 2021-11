Martina Narvatilova ennustab, et Kontaveit võidab WTA aastalõputurniiri

Kaks legendi on põhjalikult analüüsinud kõigi kaheksa turniirile pääsenud naise parimaid omadusi. Toome siinkohal välja Kontaveidi kohta räägitu.

"Kontaveit on selgelt viimase nelja kuu kõige kuumem mängija tuuril. Dmitri Tursunov on temaga tohutult head tööd teinud. Ta tundub järjest vabam. Rohkem elegantsi, rohkem vabadust. Ta ei tundnu oma mängus enam nii piiratud. Nad sobivad tõesti hästi kokku. Ma arvan, et ta võidab turniiri," pakkus 18-kordne suure slämmi tšempion Narvatilova.

Evert lisas: "Ma pean end siin seljale patsutama, sest mulle on ta mäng alati meeldinu. Kolm aastat tagasi, kui ma esimest korda teda analüüsisisin, imestasin ma: "Miks ta rohkem ei võida?" Ta silmad põlevad ning ta liigub nagu välk. Need kaks asja on tema mängu hoogustanud."

WTA koduleht on statistika poolest välja toonud Kontaveidi tänavuse võitude-kaotuste saldo 45-15, märkinud muidugi ära, et eestlanna on viimasest 28-st mängust võitnud 26 ning nimetanud värske kaheksanda reketi suurimad skalbid: Ostravas Paula Badosa, Belinda Bencic, Petra Kvitova ja Maria Sakkari ning Moskvas Garbine Muguruza.

Teiste WTA turniiril osalejate 2021. aasta statistika:

1. asetus Arina Sabalenka - 44-16, tiitleid 2 (Abu Dhabi, Madrid)

2. asetus Karolina Plišova - 35-18, tiitleid 0

3. asetus Barbora Krejcikova - 45-14, tiitleid 3 (Strasbourg, French Open, Praha)

4. asetus Iga Swiatek - 35:13, tiitleid 2 (Adelaide, Rooma)

5. asetus Maria Sakkari - 36-18, tiitleid 0

6. asetus Garbine Muguruza - 38-16, tiitleid 2 (Dubai, Chicago 500)

7. asetus Paula Badosa - 41-15, tiitleid 2 (Belgrad, Indian Wells)