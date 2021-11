Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääsenud Eesti koondise koosseisus on vähe mängijaid, kes on alati saanud kohale tulla. Jõesaar on väikese ääre positsioonil pikalt tähtsat rolli täitnud, aga temaga ei saa peatreener Jukka Toijala novembri lõpus arvestada.

Eelmisel nädalal Saksamaa klubi Bayreuthi eurosarja mängus hüppeliigest vigastanud Jõesaare mängupausi pikkuseks pakuti võistkonna kodulehel esialgu mõni nädal ja see jätnuks uksed lahti ka koondisesse tulemiseks.