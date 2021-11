Newcastle United sai Hispaania tipptreenerilt korvi

Emery kinnitas, et Saudi Araabia omanikega Premier League'i klubi võttis temaga ühendust ning väljendas soovi just teda vallandatud Steve Bruce'i järeltulijaks palgata.

Emery tänas Villareali presidenti Fernando Roigi ja tema perekonda toetuse eest, lisades: "Ükstapuha kui palju lärmi tehti eile ühes teises riigis, klubi sees on alati kõik läbipaistev olnud ning ma olen Roigi perekonnale ja oma meeskonnale lojaalne. Minu jaoks on see kõige tähtsam. Villareal on mu kodu ja ma olen sellesse 100% pühendunud."