FOTOD | Famagusta peatreener enne mängu Floraga: homme on võimalus vigade paranduseks

Homne kohtumine Lilleküla staadionil algab kell 17.30. Famagusta peatreener Temuri Ketsbaia meenutas valusat õhtut veelkord tänasel pressikonverentsil.

"Olime pärast esimest mängu Floraga pettunud, sest me juhtisime 2:0, kuid ei võtnud kolme punkti. Homme on meil see võimalus. Siinseid olusid Küprosega võrreldes saab see olema keeruline ülesanne," rääkis Ketsbaia tänasel pressikonverentsil, vahendab 24sports.com.cy.

Küsimusele Flora tugevuste ja nõrkuste kohta vastas peatreener: "Igal tiimil on oma tugevused ja nõrkused. Õppetund meie jaoks oli see, et me juhtisime 2:0 ja andsime võidu ära."

Pressikonverentsil võeti eraldi ette ka Flora suurima väravaküti ja Famagustalegi kaks kolli löönud Rauno Sappineni personaalküsimus. "Ta ei ole ainus mängija meeksonnas. Kogu Flora on häid mängijaid täis. Me tegime vigu ja lasime endale kaks sisse, aga meil oli palju võimalusi isegi 2:2 seisul. Tuleb keeruline mäng, aga me oleme valmis. Võitsime just derbi ja oleme valmis järgmiseks mänguks," ütles Ketsbaia, pidades silmas eelmisel reedel Küprose valitseva meistri Nicosia Omonia vastu saadud 1:0 võõrsilvõitu.

"Alistada eelmise aasta meister on alati hea. Me polnud seni oma soovitud tasemel ning kaotasime mõningaid punkte."

Poolkaitsja Demetri Christofi lisas: "Meid ootab ees keeruline mäng. Olime esimese mängu tulemuses pettunud, sest me oleksime võinud võita, kuid lõppude lõpuks oli viik õiglane tulemus. Me teame, mis meid ootab, kuid me tulime siia võidu järele."